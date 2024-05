Tensión en El Debate de Gran Hermano: Eliana Guercio atacó a Sol Pérez y la dejó al borde de las lágrimas

miércoles, 29 de mayo de 2024 00:00

En la última emisión de El Debate de Gran Hermano, por Telefe, se vivió un tenso momento cuando Eliana Guercio lanzó duros comentarios hacia Sol Pérez, acusándola de ser una mala compañera. La situación escaló rápidamente, dejando a Sol Pérez visiblemente afectada y al borde de las lágrimas.

Durante el programa, Eliana Guercio no dudó en expresar sus sentimientos hacia Sol Pérez, acusándola directamente: "Vos sos mala compañera". Estas palabras resonaron fuertemente en el estudio y generaron una ola de reacciones entre los presentes. Sol Pérez, sorprendida y dolida, intentó defenderse de las acusaciones, asegurando: "Siempre fui muy buena compañera con todos mis compañeros y el año pasado esto jamás, jamás pasó". Sin embargo, Guercio no se detuvo y replicó: "Conmigo no fuiste buena compañera".

Afectada por las palabras de la panelista, Sol Pérez no pudo contener las lágrimas y se mostró llorando en cámara. En medio de su emoción, Sol explicó que había estado alertando a la producción de Gran Hermano sobre comportamientos que no le gustaban: "Yo vengo avisando hace tiempo a la producción de Gran Hermano que vengo viendo comportamientos que a mí no me gustaban".

Para calmar la situación, Santiago del Moro, el conductor del programa, intervino rápidamente y trató de apaciguar los ánimos: "Lo importante es que esto quede dentro del programa". Sus palabras buscaron desviar la atención del conflicto personal y mantener el enfoque en el desarrollo del debate.

A pesar del ataque de Guercio, Sol Pérez recibió el apoyo de varios panelistas presentes, quienes destacaron su compañerismo y profesionalismo: "Sos muy buena compañera", aclaró Laura Ubfal, intentando reconfortarla y mitigar el impacto del duro momento vivido en el programa.

El episodio dejó en evidencia las tensiones que pueden surgir en programas de debate y reality shows, donde las emociones están a flor de piel y las relaciones entre los participantes pueden verse afectadas por la presión y la competencia. Este incidente rápidamente tuvo la reacción en la red social X (ex Twitter) por parte de los seguidores de Gran Hermano y de El Debate de Gran Hermano, que no dejaron de sorprenderse con los giros inesperados y los momentos intensos que se viven en el programa.