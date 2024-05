Telefe levantó Todo por mi hogar y este martes no saldrá al aire

martes, 28 de mayo de 2024 00:00

Este martes, los fanáticos de "Todo por mi hogar" deberán esperar un poco más para disfrutar de su capítulo habitual. Telefe una vez más decidió hacer un cambio en su programación debido a la transmisión en vivo de un partido de la Copa Conmebol Libertadores.

El partido de Peñarol vs. Rosario Central, que promete ser un evento imperdible para los seguidores del fútbol, ocupará el horario en el que usualmente se emite "Todo por mi hogar", es decir a las 19 horas. Telefe, consciente de la pasión que despierta este torneo, comenzará un rato antes la transmisión con el segmento La previa del partido de la Copa Conmebol Libertadores a las 18:45 horas.

"Todo por mi hogar", que ha capturado la atención de una amplia audiencia con sus emocionantes tramas y personajes entrañables, volverá el miércoles a la pantalla para continuar con sus apasionantes historias. Mientras tanto, los fanáticos del fútbol podrán disfrutar de un emocionante enfrentamiento en la Copa Libertadores, que seguramente mantendrá a todos al borde de sus asientos.

Horarios:

18.45 hs. La previa del partido de la Copa Conmebol Libertadores

19 hs. Partido de Peñarol vs. Rosario Central por la Copa Conmebol Libertadores

20.45 hs. La porst del partido de la Copa Conmebol Libertadores

20.55 hs. Telefe noticias

22.30 hs. Gran Hermano

Capítulo del miércoles

Este miércoles en Todo por mi hogar, Ömer (Yigit Koçak) no soporta las mentiras y maldad de su hermano, Sarp (Atakan Özkaya). El joven responsabiliza a Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) de su accidente y eso llevó a la chica a estar tras las rejas. Por ello, Ömer querrá hablar con Sarp para cambiar las cosas.

"¿Y para qué vas a hacer eso? Mira, lo puedes intentar, pero sabemos que te meterás en problemas, y ya tenemos suficientes ahora mismo. Recuerda que tienes una pequeña que te necesita", le preguntará su tío, Orhan (Cüneyt Mete), sintiendo que no es el momento.

Ante esto, el joven Eren le confesará que el hecho de que sea su hermano es lo que lo detiene para no hacerle daño. "Ojalá que no fuera así. Pero voy a calmarme. No le haré nada", dirá Ömer quien se dispondrá a hablar seriamente con él.