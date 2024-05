"La gente es buena con vos y sos una mier...": Virginia, lapidaria con Furia en "Gran Hermano"

martes, 28 de mayo de 2024 00:00

Juliana "Furia" Scaglione no cesa de generar encontronazos en la casa de "Gran Hermano" (Telefe) y protagonizó una violenta pelea con Virginia. Se dijeron de todo, luego que la doble de riesgo lanzara una frase picante a Delfina.

Mientras bailaban al ritmo de una canción de Callejero Fino, Furia le dijo a la hija de Virginia que “no le sonriera si no tenía ganas de sonreírle” . La joven quedó descolocada y no ocultó su malestar.

“Te lo digo de onda porque es una cagada. Yo no me enojo ni nada”, señaló Furia, de frente a la joven. Pero Delfina acotó: "le sonrío a todo el mundo”. Virginia se alertó y le preguntó a su hija qué fue lo que le dijo Juliana. “Yo me reí porque me gusta la música” , explicó y Furia la interrumpió, acusándola que la razón era otra. "No, no es por la música", dijo.

“Yo sonrío siempre, Juli. Si vos no querés sonreírle a la gente, no le sonrías” , le contestó la joven y Virginia también reaccionó. "No seas perseguida. Mi hija le sonríe a todo el mundo y no te tiene miedo. Quédate tranquila", disparó.

Furia se atajó, marcando que siente que no le cae bien a Delfina. “Ya vas a empezar a hacer quilombo porque tenés ganas. Si a vos te dio por las pelotas que se queda porque no te cae bien, jodete, boluda. No te la agarras con mi hija, es lo único que te digo. ¡Ojito!”, expresó.

En eso, Virginia salió de la habitación dando un portazo pero regresó, enojadísima. “Ojo con meterte con mi hija que es lo único que me falta. No me rompás más los huevos y deja de hablar pelot…, porque lo que pasó fue que te dio por las pelotas que mi hija se queda y que nos quedamos. Vos sos la única que te enroscás. Sos una enroscada. La gente es buena con vos y sos una mierda”, expresó y desató una catarata de insultos en Furia.

Mirá el video: