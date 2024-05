La China Suárez compartió una foto de Marcos Ginocchio durmiendo: ¿Amistad o algo más?

lunes, 27 de mayo de 2024 00:00

Eugenia "La China" Suárez generó revuelo en redes sociales al compartir una foto de Marcos Ginocchio, durmiendo ¿en su cama?. El ganador de Gran Hermano 2022-2023, aparecía descansando pero no está bien claro dónde era y eso provocó muchas especulaciones.

De inmediato borró la captura y minutos después salió a aclarar las versiones de un presunto romance. Suárez enfatizó en un fuerte comunicado que la relación entre ambos es únicamente de amistad.

“¿Cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean AMIGOS? Es imposible conocer al primo y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano porque es BUENO de corazón y me hace feliz rodearme de gente así”, sentenció la actriz.

La China se encuentra en medio de fuertes rumores de una relación con Ginocchio, especialmente tras su separación de Lauty Gram. Desde que se distanció de Rusherking, la vida de Suárez ha experimentado cambios significativos. Estaba profundamente enamorada del joven cantante, al punto de proponerle una vida juntos, pero él decidió alejarse.

A pesar de las aclaraciones de la actriz, la imagen y los comentarios han alimentado las especulaciones sobre un posible romance. La foto, que aparentemente muestra a Ginocchio en un momento íntimo, ha llevado a muchos a cuestionar si realmente solo hay amistad entre ellos.

La China Suárez sigue siendo una figura pública de gran interés, y cualquier detalle sobre su vida personal genera una ola de comentarios y teorías. Por ahora, ella mantiene su postura firme de que su relación con Marcos Ginocchio es meramente amistosa, pero el debate sigue abierto en las redes y entre sus seguidores.