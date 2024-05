Video: Furia arremetió contra dos competidores

domingo, 26 de mayo de 2024 07:38

Juliana "Furia" aseguró que ya tiene su lugar en la final de Gran Hermano (Telefe) y dejó en claro que competidores deben abandonar la casa en los próximos días. La participante destacó que Florencia y Virginia "quieren dar lástima" y no teme en quedarse sola en el reality.

La jugadora dejó en claro que "no tengo drama en quedarme en el cuarto sola, porque esas "gilas" dijeron Juliana al 9009, y ahora me están pidiendo ayuda". La competidora dejó en claro que juega sola y no necesita a nadie para poder adelante con sus estrategias.

Vale destacar que Furia declaró la "guerra" a sus compañeras y empezó con la campaña para que las jugadoras queden "fuera de juego". A esta lista se suma Emmanuel, quien se enfrentó a la jugadora en varias oportunidades tras el conflicto que tuvo con Noelia, la amiga del competidor.

Restará saber si los seguidores del programa cumplen el deseo de Furia y deciden "eliminar" a las mujeres que van quedando en la casa más famosa del país.