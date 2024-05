"Me dicen cosas feas...": Furia habló de su futuro en GH y reveló un sorpresivo detalle

domingo, 26 de mayo de 2024 00:00

Juliana "Furia" de Gran Hermano (Telefe) habló sobre su futuro en la casa más famosa del país y reveló sorpresivos detalles. La competidora abrió su corazón con Facundo y contó que posibilidades hay de volver a ingresar al reality en otra temporada.

"No estoy en condiciones de que me inviten a algún lado", aseguró la competidora. Y agregó que "toda la gente que entra habla mal de mí", en la misma línea sumó que "me dicen cosas feas y que mi manera de defenderme es muy agresiva". En este escenario, y sin dar nombres, Furia reveló que muchos de los que ingresaron a la casa le pidieron que baje "unos cambios".

La competidora dejó en claro que quiere quedarse con el premio mayor y cuenta con una importante cantidad de seguidores que acompañan sus pasos desde el primer día. Además, cada una de sus estrategias se concretaron con éxito, sin embargo se mostró muy conmovida con la salida de Mauro, su gran pilar.

Restará saber qué sucederá con la polémica competidora que dejó en claro que su meta es llegar a la final con los Bros.