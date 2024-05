Jesica Cirio y Elías Piccirillo se casaron: mirá todas las fotos

domingo, 26 de mayo de 2024 18:21

Relucientes y muy enamorados. Así aparecieron Jesica Cirio y Elías Piccirillo este domingo al mediodía ante la prensa tras dar el tan esperado "sí quiero". La pareja se casó por civil en el emblemático Palacio Duhau, donde luego se desarrolló la celebración íntima con alrededor de 60 invitados.

Los recién casados no dudaron en mostrarse ante las cámaras, donde se pudo ver el look que cada uno eligió para la ocasión. La modelo y conductora deslumbró con un vestido largo blanco, su cabello recogido y un maquillaje natural. El empresario eligió un elegante traje blanco off white, complementado con unos llamativos anteojos de sol amarronados.

Fotos: TN

Mostrando orgullosos sus alianzas y la icónica libreta roja, los dos posaron para las cámaras y luego dirigieron unas escuetas palabras a los periodistas que quisieron saber un poco más de la emotiva jornada.

En este contexto, de acuerdo a lo publicado por TN, la pareja dijo que por el momento, no tienen planes para una luna de miel extensa. Sin embargo, adelantaron que se tomarán dos días para visitar las Cataratas del Iguazú, el lugar donde se conocieron.

Fotos: TN

La celebración estaba prevista que se desarrollara de 14 a 17 horas. “Después se viene el fiestón, esta será la ceremonia civil. El único famoso que va es Marley”, informó Paula Varela en Socios del espectáculo (eltrece). Además, destacó que el catering sería del Palacio Duhau, con estaciones de comida caliente, fría y cafetería, en un formato de cóctel sin mesas.

La noche anterior a la boda, Jesica Cirio y Elías Piccirillo compartieron en Instagram la intimidad de su última noche de solteros: