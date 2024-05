Video: Juliana "Furia" sorprendió a todos tras revelar su gran secreto en el juego

sábado, 25 de mayo de 2024 00:00

Juliana "Furia" sigue despertando polémica en la casa más famosa del país. La reconocida jugadora de Gran Hermano (Telefe) habló directamente con sus seguidores y dejó a todos en shock. Es que la participante aseguró que se viene una nueva etapa en su juego y el video se hizo viral en las redes sociales.

La competidora subrayó que "cuando hay cosas que hablar, saben que me gusta pelear y cuando no puedo. Me dejan hacer lo que quiera, no es que me limitan". Afirmó que en esta etapa del juego buscará ser correcta para evitar futuros conflictos que puedan dejarla fuera de juego.

Por otro lado, subrayó que "tiempo al tiempo. Miro, analizo y si necesitan ayuda, la brindo. No puedo ser empática con todos". Sin embargo, destacó que buscará trasladar todo al juego para evitar perder su carisma. Vale destacar que la jugadora recibió una dura sanción que la manda directamente a placa sin posibilidad de ser salvada por sus compañeros.

Restará saber qué sucederá en las próximas nominaciones en la casa ya que hay una gran división entre los nuevos y los viejos de GH. Tras la salida de Zoe, Juliana se convirtió en la única participante en estar desde el primer día en Gran Hermano.