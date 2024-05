Video: Coti Romero rompió el silencio y aclaró la situación que vivió con Darío de GH

sábado, 25 de mayo de 2024 18:27

Coti Romero habló con sus seguidores y aclaró una situación que vivió con su compañero de Gran Hermano (Telefe), Darío. La participante buscó dejar en claro un episodio que se hizo viral en las redes sociales. "Que lindos ojos tienes, quiero...", es el clip que despertó polémica y que es un boom en TikTok.

La jugadora indicó que en la casa se sentía muy sola y Martín "Chino" y Darío fueron los únicos que se acercaron a ella. La jugadora destacó que pasó un mal momento ya que todos la dejaron sola sin darle la oportunidad para conocerla.

Romero decidió cantar la canción viral de TikTok y Darío se mostró muy incómodo con lo sucedido. "Darío me dijo: vos te das cuenta que estamos solamente nosotros dos acá y lo pueden tomar a mal", destacó la ex Gran Hermano. La participante dejó en claro que solo buscaba despertar humor y no tenía ningún otro sentido. La jugadora dejó en claro que ella veía como un padre a Darío y le dolió su actitud.

"Canté varias veces la canción no solamente frente a él (Darío)", destacó Coti Romero. La competidora se tomó unos minutos para aclarar la situación y dejó en claro que no tenía ninguna intención con Darío y lo único que buscaba era despertar las risas de sus compañeros.