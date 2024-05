“La quise sacar porque...”, la revelación de Furia de Gran Hermano

sábado, 25 de mayo de 2024 15:30

Este viernes, Juliana “Furia” Scaglione confesó por qué hizo una de sus movidas más emblemáticas del juego dentro de la casa de Gran Hermano. En una charla tranquila con Florencia y con Delfina, la "villana", como le dicen en las redes sociales, señaló que aplicó la fulminante a Denisse González porque "era un peligro".

“Cuando hablo de caracoles, no hablo de los caracoles que tienen personalidades tranquilas, sino del caracol que se pega al lado del otro y se queda durmiendo. Por eso a Denisse le decían caracol, porque estaba muy tranquila donde estaba, pero estaba bajo el ala de Licha (Navarro) de todos los pibes", comenzó explicando Furia.

Luego agregó: "Entonces, es muy fácil quedarte ahí, ¿entendés?, y no ser un pingo. Pero después venir con mucha información y tenerla y tratar de ser estratega y acelerarte porque sabés que no hay tiempo. Por eso yo decido sacar a Denisse, no porque sea la novia de Bautista, sino porque entró con info, con ganas de jugar y podía hacer un desastre acá adentro, porque ese grupo se iba a hacer mucho más grande".

"En lo cual, tal vez esta info yo nunca se la doy cuando se lo digo. Pero, a ver, yo no juego con ninguno de los dos grupos y los dos grupos en sí también quisieron sacarme. No solo una, sino cuatro veces, desde que arrancó Agostina con su primera estrategia. Y nada, entonces, si yo estaría enojada con mi compañero, ni le tendría que hablar, tendría que estar acá así. Y, pues, la verdad que no me sirve", finalizó.