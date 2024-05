Jésica Cirio se casa este domingo con Elías Piccirillo: los detalles de la ceremonia

viernes, 24 de mayo de 2024 14:24

Mientras aún sigue resonando el escándalo del "Yategate" de Martín Insaurralde con su nueva novia, la modelo Sofía Clerici, se conoció que Jésica Cirio decidió hacer borrón y cuenta nueva y dar el "sí quiero", nuevamente.

La modelo y ex conductora de La Peña de Morfi contraerá matrimonio este domingo con el empresario Elías Piccirillo de quien se habría enamorado profundamente. La relación llevaría menos de un año, pero sería el suficiente tiempo para dar tal paso.

Según informó la agencia NA, la ceremonia de boda será este domingo con la asistencia de sólo 60 amigos de la pareja. La misma está organizada por Yamila Speroni, quien dio detalles a Desayuno Americano sobre cómo será el evento.

“No es una boda, es una ceremonia muy íntima. Son 60 amigos. Hay amigos del nuevo vínculo. Es algo muy chiquito y no se puede invitar a todos… Ella está como una adolescente, nunca la vi así. Les encanta la moda, les gusta salir, matchean en un montón de cosas”, explicó.

La ceremonia será en el Palacio Duhau, en el sector de jardines calefaccionados y durará solo tres horas: de 14 a 17. Allí Cirio sí iría vestida de blanco pero el novio lo haría con un traje poco convencional. “No va a ser común porque le encanta la moda”, aseguró.

“Van a llevar a la jueza porque la ceremonia directamente va a tener lugar ahí. Por lo que entiendo no va a haber baile, es algo muy íntimo y tranquilo. Tanto que es informal y no hay mesas”, aseguró la periodista Paula Varela.

Por su parte, Cirio reveló que vivió una semana "bastante estresante" a raíz del casamiento por civil del domingo: "Y como faltan poquitos días se me vienen sentimientos encontrados. Faltan pocos días y estoy como... Estoy empezando a estar nerviosa, no les voy a mentir. Me agarró como ansiedad. Lo estoy disfrutando, lo estoy disfrutando con Eli. Pero bueno, a la vez estoy como... ¡Nervios! No lo quiero ni decir. Pero bueno, lo estoy. Tengo que ver técnicas para sacarme la ansiedad y el nervio de ese día, creo que a medida que se va acercando la fecha voy a estar peor. Trato de hacer cosas esta semana para ponerme linda. Además de entrenar, de hidratarme bien la piel, de tomar mucha vitamina C, muchos electrolitos, mucho colágeno. Para que se me vea radiante el domingo, que va a ser el día”.

“Estoy con las últimas pruebas de qué me voy a poner, va a hacer mucho frío así que me quiero morir. Dicen que el sábado va a ser uno de los días más fríos del año. Espero que el domingo afloje porque no sé qué voy a hacer. Me tengo que buscar abrigo, me hace falta abrigo. Mañana me voy a poner a buscar el abrigo para mí, para Clochu y para Eli también. Y creo que con eso voy a estar. Estoy en ese momento, en estos días les voy a ir contando cómo me siento y el domingo si tienen ganas les voy a ir mostrando el minuto a minuto”, concluyó.