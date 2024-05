"Me dolió": Paula Cháves expresó sus verdaderos sentimientos tras una dura decisión

jueves, 23 de mayo de 2024 00:03

Paula Cháves abrió su corazón y reveló sus verdaderos sentimientos luego de que se confirmara que la millonaria Wanda Nara será la próxima conductora de una nueva edición de Bake Off Argentina, el reality de pastelería, que volverá a la pantalla de Telefe para lo que será su cuarta temporada.

En este marco la modelo fue entrevistada y dio su opinión acerca de la decisión que tomó el canal de las pelotas. “Sí, sí, me dolió. Quise usar otra palabra, pero sí, me duele. Sin embargo, también entiendo la situación”, expresó la ex conductora al ser entrevistada por un móvil de LAM.

“Decir ‘me dolió’ puede sonar a enojo, y no estoy enojada. Es un proyecto que disfruté muchísimo, que fue muy significativo en mi vida y carrera. Estoy eternamente agradecida a Telefe por la oportunidad”, continuó Chaves.

“Es triste, pero entiendo la decisión del canal. Tenían una producción y una conductora ya contratadas para un formato que no se pudo realizar como Masterchef, y optaron por hacer Bake Off con el equipo ya establecido. Trabajo en esto desde hace muchos años y comprendo estas circunstancias”, explicó, mostrando comprensión hacia la situación.

Cuando Sposatto comentó, “Entonces, estás tranquila de que no fue por cómo lo hiciste...”, Paula respondió, “No sé, ni idea. No me voy a poner en eso, solo los directivos de Telefe lo saben. Creo que lo hice muy bien y lo disfruté mucho. Hice tres temporadas y siempre recibí palabras lindas del canal, del público y de los medios. No soy quien para decir que no estoy porque no les gustó mi trabajo. A veces hay conductoras contratadas y producciones establecidas, y así es la televisión”.

Al mencionarse la coincidencia de que Wanda es hermana de Zaira, con quien Paula tuvo un conflicto pasado debido a su relación con Facundo Pieres, Chaves respondió con ironía, “¿Y qué tiene?”. Cuando el notero sugirió que algunos programas podrían ver morbo en la situación, Paula restó importancia diciendo, “Ay, tampoco enemiga, es un montón”.

Finalmente, Paula mencionó que no hubo ningún tipo de contacto ni de Wanda ni de Zaira al respecto, pero que tampoco le afecta. “No hubo un llamado, nada. Tampoco es que todo quedó sepultado. Ya está. La vida misma”, concluyó con una sonrisa.