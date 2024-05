Darío lo predijo: por qué Furia se enojó con Francisco en "Gran Hermano"

jueves, 23 de mayo de 2024 14:03

Francisco, el hijo de Darío, ya tuvo su primer traspié con Juliana "Furia" Scaglione en "Gran Hermano". Ocurrió durante la prueba semanal y en la red social X no pudieron evitar recordar lo que le dijo el participante a su hijo sobre la explosiva "hermanita".

Fue durante la prueba semanal en la que tenían que armar un rompecabezas gigante. Para la participante, "Pancho" no respetó las reglas al dejarse ganar por los nervios. Tenían que llevar piezas numeradas y Furia se quejó: "Aguanta tu ansiedad, hace 5 meses que estoy acá para que un pibe que recién llega me diga lo que tengo que hacer. Todo bien con vos, pero no, boludo".

Furia: “yo ayer tenia a los 2 uno al lado del otro, para mí genuinamente Mateo no se acerco por estrategia porque yo lo siento… ahora Pancho, si”#GranFuria #GranHermano pic.twitter.com/bTnl7BWMqV — Karol uD83EuDE70uD83CuDFF9 (@Karolmaarina_) May 23, 2024

Y el tema no quedó ahí. Furia comenzó a decir a sus compañeros que "Pancho" está cerca de ella porque le conviene. “Yo ayer tenia a los 2, uno al lado del otro. Para mí, genuinamente Mateo no se acercó por estrategia porque yo lo siento… ahora Pancho, si”.

FURIA SE ENOJÓ CON PANCHO PORQUE NO RESPETÓ LAS REGLAS DE LA PRUEBA SEMANAL



"Aguanta tu ansiedad, hace 5 meses que estoy acá para que un pibe que recién llega me diga lo que tengo que hacer"#GranHermano pic.twitter.com/4kPE7GB8mz — TRONK (@TronkOficial) May 23, 2024

Preocupado

Darío advirtió a su hijo sobre su cercanía con Furia, desde que el joven durmió con la participante.

"Dios, ¡dejame disfrutar, papá! Dejame disfrutar un poco", le contestó Pancho ante un insistente Darío. "Yo quiero que continúes, no estarías entendiendo... ¡Al pedo! Te podés ir el jueves. Algunos te lo van a decir en la cara y otros te van a ir para atrás. Esto es parecido a algo que le dije a Mauro, no me dio bola y terminó muy mal", intentó hacerle ver Darío.

Pero Francisco siguió en la de él: "Haga lo que haga; me van a votar, papá. Te están votando a vos hace 50 años". Y Darío siguió: "me molestaría que por una pelotudez se vaya todo al desmadre, nada más".

El joven insistió en que no tuvo sexo con Furia, sino que simplemente durmieron juntos y le gusta estar con ella. "La estoy pasando bien con la flaca; no estoy haciendo nada", aseguró.

Y su papá se indignó: "¿Cómo? Acá no viniste de vacaciones, Pancho; a pasarla bien con alguien"; a lo que Pancho le pidió: "basta, basta, basta".