Paula Chaves, destruida por preguntas que le hace su hijo Baltazar

miércoles, 22 de mayo de 2024 14:21

Paula Chaves lloró durante un programa en vivo al reflexionar sobre la muerte. La modelo expuso lo difícil que se le hace explicarle a su hijo de 7 años sobre esta situación y lanzó: “¿Cómo le digo que uno no va a estar el día de mañana?”.

La modelo, conductora y esposa de Pedro Alfonso visitó Noche al Dente (América) y en una parte de la nota recordó la relación que tenía de chiquita con su padre. A la vez, no pudo ocultar su angustia al revelar la pregunta que le hace Baltazar: “¿Vos te vas a morir?”.

En un momento de la entrevista, escucharon la canción “Father and son” de Rod Stewart que eligió Paula. “A mi papá le encantaba, habla de cómo decirle a un hijo que uno no va a estar el día de mañana”, explicó ella. “Yo le decía ‘no quiero que te mueras nunca’ y él me decía ‘en algún momento me voy a morir’”, continuó.

Y agregó, “ahora me pasa eso con los chicos. Todos nos vamos a morir, va a pasar en algún momento. Pero explicarles a ellos, con templanza, de que no voy a estar, me mata”, comentó. Y expresó sin filtros: “¿Para qué mier... elegí este tema? Yo sabía que iba a pasar”.

“Baltazar me dice: ‘¿Vos te vas a morir?’. A mí no me gusta decir morir, prefiero partir”, confesó la modelo y conductora.

“En algún momento todos nos vamos a morir”, es la respuesta que la modelo le da al pequeño. Sin embargo, su curiosidad no termina ahí. “Él me dice: ‘¿Cómo voy a partir? ¿Me voy para arriba y a dónde voy a estar?’. Y yo le digo ‘no sé, me hacés preguntas que no sé contestaste’”, contó ella en el programa de Fer Dente, por América.

Y reflexionó: “Yo ahora le pongo la liviandad que mi papá le ponía en ese momento. Yo le digo que sí me voy a morir, en algún momento sí. Él me mira pensando lo que yo pensaba con mi papá”.