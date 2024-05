La mamá de Zoe de Gran Hermano explotó sobre su yerno: "Pregúntenle a él que publicó cosas”

miércoles, 22 de mayo de 2024 00:09

Parecía que todo iba a estar tranquilo entorno a la salida de Zoe de Gran Hermano sin embargo un verdadero revuelo mediático se generó en las últimas horas pero no entorno a ella sino a su novio y a su mamá, Aixa Abasto. Es que el joven habría amenazado con denunciar a su suegra por calumnias e injurias y eso destapó una olla de interna entorno a la ex participante del reality.

Este martes en LAM, la mujer se mostró despreocupada de las quejas que se generaron contra ella y luego se despachó contra el novio de su hija. “Que digan lo que quieran, ya dicen tantas cosas, qué me importa”, lanzó la mujer a lo que rápidamente, con cintura periodística, el movilero destacó un posteo que hizo la pareja de Zoe advirtiendo que ella lo calumnia con sus dichos y que por eso va a iniciar acciones legales.

“Sí, ya sé. Ya está, ahora dejemos que Zoe se actualice, esté tranquila, creo que ustedes tienen más información que yo. No tengo nada en contra del chico”, aseguró la mujer.

Inmediatamente el notero preguntó: “¿Pero hay algo que no te gusta para tu hija?”. Y de manera muy discreta la mujer respondió: “Bueno, eso me lo reservo para mí, soy mamá, tengo 45 años, soy una señora, no tengo 20 años, no tengo más nada para decir, es un tema que ya pasó. Problema de él, lo que dijo, lo que publicó, lo que hizo él. Yo la pasé muy bien ahí adentro. Las acciones legales son todas mentiras, ¿acciones de qué? No fue una pelea, pregúntenle a él que publicó cosas”.

“No se trata de que me caiga a mí, si le cae bien a Zoe está todo bien. Como madre la protejo y la cuido”, aseguró Aixa a lo que más tarde Zoe aseguró que la relación con su pareja sigue en pie: “No es mi ex, es mi novio. No quiero hablar de esto. No sé nada, no vi nada, no estoy enterada de nada”.