Griselda Siciliani y Luciano Castro, juntos: ¿empezaron a salir cuando él estaba con Flor Vigna?

miércoles, 22 de mayo de 2024 14:05

Luis Ventura se permitió poner en duda en "Mañanísima" (ElTrece) las fechas en que inició el romance entre Luciano Castro y Griselda Siciliani.

El panelista aclaró que la relación ya era conocida en el mundo del espectáculo, reconoció que “hay momentos en la vida en los que no se puede blanquear” y pidió que se los deje vivir el amor a la manera que ellos quieren.

Luis aclaró al ser consultado por Castro y Siciliani que “no me sorprendió para nada. En los mentideros del espectáculo se saben un montón de cosas que no trascienden o que no salen a la luz”.

“El tema Griselda y Luciano era algo que venía dando vueltas desde hace mucho tiempo”, expresó sus sospechas Ventura.

Diego Ramos recordó que “ellos tuvieron una relación en el 2007 dicha por ellos mismos también. Vos decís que ahora la fecha no concuerda…”.

“Después también hubo alguna declaración gentil, amable, empática de alguna de las dos partes… La verdad es que a mí la pareja me gusta”, se desentendió el panelista.

Major Martino insistió: “Luis, dicen que se volvieron a reencontrar después de muchos años en una cena de cumpleaños de Carla Peterson. Vos creés esta versión o hay algo más, fue un poquito antes y se mezcla con la fechas del noviazgo de Flor Vigna y Luciano”.

“A ver… El cuadro vale por sí mismo, por su valor pictórico, después vos le ponés el marco que vos quieras, le ponés el adorno con el que querés dibujar”, declaró críptico Ventura.

El panelista reveló que “esa es la verdad. Hay un montón de de verdades dando vueltas que no se dicen, se imaginan y que no salen a la luz. Y esta era una”.

“Yo a Siciliani habitualmente la veo ahí por Palermo porque es vecina de Antoñito en el barrio y siempre la veo muy seria, recatada. Es más, la tenés que mirar varias veces para darte cuenta de que es Griselda la que va a hacer las compras. Es digna de mis respetos, lo mismo que Luciano, por eso digo déjenlos vivir el amor que ellos quieren vivir”, dio el visto bueno el panelista.

Luis cerró al pedir que a Castro y Siciliani “dejémoslos, que tienen la libertad de hacerlo en este momento porque no siempre uno tiene la libertad plena de blanquear lo que le pasa de la piel para adentro”.