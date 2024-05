"No lo metan": tras su separación, Emilia Attias defendió a Nicolás Francella

martes, 21 de mayo de 2024 00:00

La separación de Emilia Attias y Turco Naim sigue dando que hablar y los programas de espectáculos buscan la palabra de los protagonistas. Este lunes, fue la actriz la que rompió el silencio ante un micrófono y defendió a Nicolás Francella.

Ante un cronista de "A la Tarde", Attias intentó evitar hablar pero optó por dar escuetas declaraciones. “No quiero hablar de eso, lo que dije lo dije públicamente, ya está”, dijo mientras se alejaba caminando. Pero continuó: “Estoy bien, con él tenemos una relación súper cordial, súper amorosa, de hecho, hablamos todo el tiempo, está todo bien. Las cosas que a nosotros nos pasaron van a quedar entre nosotros, y sabemos cómo manejarlas. Públicamente no fue una decisión nuestra. Sé que hicimos lo que pudimos con eso y públicamente no vamos a hablar más ninguno de los dos”.

Y se refirió al también actor e hijo de Guillermo Francella. “No chicos, no lo metan a Nicolás porque no tiene nada que ver. No hay infidelidad, no hay terceras personas, son cosas de la intimidad de las parejas”.

Emilia había publicado este domingo un exteno mensaje dedicado al Turco, con quien tiene a su hija Gina. "Recuerdo la noche del jueves, mientras el show de esta noticia se desplegaba en los medios, y nuestros celulares explotaban, hablamos por videollamada, como 1 hora... acompañándonos, riendonos con cierta tristeza, y resignación, de todas esas mentiras y condimentos que desdibujaban la realidad, propio de quien tiene una verdad a cuartas entre sus manos. Despellejando semejante intimidad. De una manera tan liviana y desprolija. Sobre vos. Sobre mí".

Y reflexionó: "Por suerte sabemos quienes somos. Y que suerte que estamos tranquilos. Solo nosotros sabemos el camino recorrido. Solo nosotros conocemos esa verdad. Y esta bendita comprensión tan profunda del otro, que no le dió lugar al resentimiento, al enojo".