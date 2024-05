"Dejame disfrutar": Francisco y Darío, enfrentados en "Gran Hermano" por Furia

martes, 21 de mayo de 2024 00:00

A Darío le preocupa lo lejos que pueda llegar la relación de Francisco "Pancho", su hijo, y Juliana "Furia" Scaglione en "Gran Hermano". Es que el joven no quiere alejarse, pese a las advertencias de su papá, y no quiere dar lugar a lo que le pide.

"Dios, ¡dejame disfrutar, papá! Dejame disfrutar un poco", le contestó Pancho ante un insistente Darío. "Yo quiero que continúes, no estarías entendiendo... ¡Al pedo! Te podés ir el jueves. Algunos te lo van a decir en la cara y otros te van a ir para atrás. Esto es parecido a algo que le dije a Mauro, no me dio bola y terminó muy mal", intentó hacerle ver Darío.

Pero Francisco siguió en la de él: "Haga lo que haga; me van a votar, papá. Te están votando a vos hace 50 años". Y Darío siguió: "me molestaría que por una pelotudez se vaya todo al desmadre, nada más".

pancho: dejame disfrutar papá



darío: pancho vos no venis acá de vacaciones a pasarla bien como me vas a contestar eso



BASADO PEPE ARGENTO #GranHermano pic.twitter.com/zDlQd7bS5s — nadia cordobesa (@TBESTHL) May 21, 2024

El joven insistió en que no tuvo sexo con Furia, sino que simplemente durmieron juntos y le gusta estar con ella. "La estoy pasando bien con la flaca; no estoy haciendo nada", aseguró.

Y su papá se indignó: "¿Cómo? Acá no viniste de vacaciones, Pancho; a pasarla bien con alguien"; a lo que Pancho le pidió: "basta, basta, basta".

En el debate de "Gran Hermano" concluyeron que Darío teme que Furia lo destruya a su hijo ya que no podrá evitar defenderse y con ello, quedar expuesto de mala manera en el juego. ¿Será?