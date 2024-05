Todo por mi hogar: Elif estará dispuesta a empezar una nueva vida con Berk y Ayla

lunes, 20 de mayo de 2024 00:00

El secreto salió a la luz y el dolor se apoderó de sus protagonistas, sin embargo están dispuestos a dar un paso adelante y apostar a la unión familiar. Así avanzará Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim.

En el capítulo de este lunes, Tolga (Berk Ali Çatal) hablará con Mahir y le confesará que le gusta Yasmin (Eylül Kandemir) pero que ella no está enamorada de él. "No es que esté enamorado todavía, pero acepto que sí me gusta. Pero eso no importa, no te preocupes. Quien le gusta eres tú", le dirá Tolga.

"Pero, como que no importa. Entonces, ¿por qué insististe en que fuera al cine con Yasmín?", preguntará el joven a lo que Tolga responderá: "Porque ella me lo pidió". "De haberlo sabido jamás habría aceptado. No está bien que salga con alguien que te guste... Y honestamente no quiero estar con ustedes estorbando", agregará.

Más tarde, Mahir hablará con Yasim y le aclarará que no siente nada por ella. "Es que yo quería hablarte sobre algo. Yasmín, mira. Eres una chica muy linda. Y me agrada que te gusten las historietas. Además, eres amable. Pero...", expresará a lo que ella reconocerá: "Yo no te gusto, ¿cierto?".

"No, no es eso. Eres muy hermosa. Pero no me interesas. Hablo de la atracción que sientes cuando hay un... En fin. Solo estoy empeorando las cosas", agregará Mahin.

Lejos de todo esto, Elif se enojará con Ogulcan (Turhan Cihan Simsek) y le pedirá que él se aleje de ella. Para eso inventará que está de novia con Tolga. Ante esto, Yasmin se reirá y no creerá que su amigo se haya puesto en pareja con aquella chica.

"Eso es una mentira. Ellos no son nada", lanzará la chica a lo que Tolga se sentirá mal porque advertirá el desplante de Yasmin. Por ello aclarará: "Es cierto. Elife es mi novia".

Antes de todo esto, Elif atravesará un momento muy doloroso y por esto tomará una decisión. Perdonará a Ayla (Asli Mavitan Balkas) por haber adoptado a Berk (Recep Usta) y entenderá que la culpa la tuvieron sus propios padres que los separaron. Por eso querrá formar una familia con su hermano verdadero y la madre adoptiva.

"No quiero que lo hagas. No quiero que sigas lastimando a esta mujer, ¿entiendes? Ella no hizo nada. Estamos en esta situación porque nuestros padres decidieron mal. Podemos arreglarlo, ¿verdad? Realmente pienso que podemos ser una familia. Hay que dejar el dolor en el pasado y comenzar de nuevo", lanzará Elif.