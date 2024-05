"No le voy a decir que no": Virginia cruzó a Furia por Emma Vich

lunes, 20 de mayo de 2024 21:42

Tras la gala de eliminación que dejó a Zoe fuera de "Gran Hermano", Juliana "Furia" Scaglione sigue con su campaña para eliminar del juego a Emmanuel Vich. En ello, tuvo un parate: Virginia contó que no se sumará al "operativo" para aislar al cordobés que fue salvado por el público y sigue en juego con su amiga, "La Gata" Noelia.

Charlando con Chino y Flor y su hija Delfina contó que: "Yo lo que le dije a Furia: "no estoy jugando con nadie. Estoy sola. Pero yo no voy a dejar a nadie solo, ni si viene una persona a abrazarme, le voy a decir que no" Eso fue porque me abrazó Emma".

FURIA SIGUE CON LA INTENCIÓN DE AISLAR A EMMA



Virginia está en contra de esa propuesta: "Yo no estoy jugando con nadie, estoy sola pero no voy a dejar a nadie solo [...] después me enteré que anda diciendo que juego con Emma ¿por qué lo voy a dejar solo?"#GranHermano pic.twitter.com/n3yV0WW8Lm — TRONK (@TronkOficial) May 20, 2024

Su hija le resaltó que "no tenés que dejar de ser vos". Y Virginia resaltó: "pero ahora, me enteré que Furia dijo que estoy jugando con Emma. Yo le dije: "no juego con nadie, pero si me viene a abrazar yo no lo voy a dejar solo. ¿Por qué lo voy a dejar solo? Y lo mimo con ella... ya sabemos cómo es".

¿Seguirán las provocaciones entre ellas?