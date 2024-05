"Lo más difícil...": Anabel Sánchez, a un año de su casting viral para modelo

lunes, 20 de mayo de 2024 00:00

Anabel Sánchez pasó de ser "la chica que quería ser tapa de Vogue", en un video viral de TikTok a ser una modelo que construye su carrera profesional.

Por su esfuerzo y perseverancia, recibió el apoyo de famosos, llegó al Bailando y firmó contrato con la agencia Multitalent, que comparte con Marcos Ginocchio y China Suárez, entre otras figuras. Este domingo compartió un posteo en el que reflexionó sobre lo vivido hace un año.

"Lo más difícil de la vida es entender que estar solo a veces no se puede, aceptar cuando uno necesita la ayuda del otro.

Todo es mutuo. Esa persona obtiene algo de vos y vos de ella, ya sea consciente o no. Todo pasa por algo y todo conecta con todo", comenzó su escrito.

La joven contó que "Mi mamá me enseñó que la vida es un tren. En cada parada miles de personas se estarán subiendo. Algunas sin nada y otras con valijas llenas. Personas que te ayudarán cada vez que tu tren se detenga o que otras solo observan. Personas que se bajan en una estación y vuelven a subir dentro de otras dos estaciones. Y que cada persona que suba y baje, siempre hay que brindarle un gracias y una sonrisa".

Y habló a su fandom: "Les doy las gracias a todos los que me siguen en esta red y están siempre apoyando cada proyecto, los quiero y les deseo multiplicado todo lo lindo que me brindan con sus comentarios y mensajes. PD: hoy cumplí un año en @multitalentoficial un año de ese divertido Casting y un muy pequeño resumen de todo lo que se vivió en este año. Siempre muy agradecida con las personas y los medios que me apoyaron y ayudaron a abrir puertas, a darme conocer! A por maasssss".