Donde hubo fuego...: Griselda Siciliani habló de su relación con Luciano Castro

lunes, 20 de mayo de 2024 19:56

Griselda Siciliani y Luciano Castro son la nueva pareja del espectáculo argentino y es todo un reencuentro, ya que fueron pareja en el 2007.

Ya habían tenido una relación amorosa cuando ambos eran más jóvenes, allá por el año 2007. “Fue antes de Adrián (Suar), éramos muy jóvenes. Los músculos son de verdad. Pero no quiero hablar porque a él no le gusta, es ermitaño el gordo, y lo quiero mucho. Fue una cosita, un romance, no es que éramos novios...”, había revelado la actriz en una entrevista.

uD83DuDCA5 Griselda Siciliani confirmó que está saliendo con Luciano Castro



La actriz charló con "A la tarde" para afirmar que el rumo era cierto.



Luciano lleva pocos meses de haberse separado de Flor Vigna, quien fue su compañera durante casi tres años, y Griselda estaba soltera. Entonces comenzaron a circular los rumores hasta que la actriz lo confirmó. Fue hoy, en A la tarde (América), según reprodujo Teleshow.

“Griselda, todos los medios están preguntando, ¿estás saliendo con Luciano?”, le pregunto el cronista. Y la respuesta de la actriz fue un “sí. Y agregó: “Estamos re-bien”.

"Es un lunes especial para Gri porque esta noche se hará el gran estreno de prensa de “Felicidades”, obra que ya vimos y comentamos y seguramente todas las cámaras y los flashes estarán para escucharla hablar de este romance, justamente en la comedia que encabeza con su ex, Adrián Suar, padre de su hija Margarita; junto a Benjamín Vicuña, Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem.Por su parte, Luciano estará esta noche en el programa de Fernando Dente, con lo cual también tendrá todas las cámaras encendidas para esperar su palabra", comentó Laura Ubfal en su portal.