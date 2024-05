Todo por mi hogar: avance del capítulo de este jueves

jueves, 2 de mayo de 2024 00:00

La mentira será protagonista de varios personajes en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela avanza con nuevos personajes y situaciones intensas que se irán sumando con cada uno de ellos.

En el capítulo de este jueves, Nebahat (Simge Selçuk) sospechará de que Akif (Celil Nalçakan) nuevamente la está engañando. Esta vez todo se desatará a partir de un hecho inesperado. Es que ella irá al auto de su esposo a buscar la campera y encontrará en el bolsillo el pañuelo de una mujer.

Si bien Nebahat no sabe que es de Süreyya (Seyma Korkmaz), poco a poco irá viendo cómo ella se mete en la vida de su esposo. "¿Esto de quién es?, ¡Akif, te juro que te voy a matar!", lanzará la rubia notoriamente molesta.

Más tarde, en un momento que ambos estarán a solos ella le recriminará lo que vio y le pedirá explicaciones. "¡De quién es este pañuelo!, ¡Decime ya!", apuntará Nebahat dejando totalmente desubicado a su esposo quien buscará rápido una salida con un pretexto.

Lejos de todo esto, Lydia (Kim Elensin) quiere destruir la relación que Süsen (Lizge Cömert) tiene con Ömer (Yigit Koçak) y para ello aplicará una estrategia de hacerle una imagen negativa a la joven. Para ello llamará a una compañera del colegio de Ömer haciéndose pasar por Süsen.

"Escucha, aléjate de Ömer ahora mismo o te arrepentirás", dirá la mujer en tono amenazante y luego repetirá: "Soy Süsen, la novia de Ömer. Escúchame, no me obligues a lastimarte, ¿de acuerdo? ¿Sí me entendiste?".

Sin embargo, la estrategia podría salirle mal. Es que Sarp (Atakan Özkaya) escuchará todo y aprovechará para sacar ventaja. "quiero que me cuentes tu plan... ¿Quieres que Ömer y Süsen tengan problemas, verdad?".