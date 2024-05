jueves, 2 de mayo de 2024 21:05

Durante un tiempo, Julieta Poggio mantuvo en secreto su relación con Marcos Ginocchio, después de su paso por la casa de Gran Hermano. "Fue una experiencia intensa para ambos. Yo me enamoré, pero él no", aseguró la modelo e influencer.

"Puedo decir que ya he superado completamente todo, ya lo he dejado atrás. Fue algo en lo que pensé mucho, durante mucho tiempo, pero para mí ya es historia pasada. No quiero darle más vueltas al asunto", expresó la panelista del Debate de Gran Hermano, quien ha estado activa en varios proyectos artísticos, a diferencia de Marcos, quien se ha dedicado principalmente al modelaje y ha optado por no regresar al reality.

El ganador de la última edición de Gran Hermano recurrió a su cuenta de Instagram para compartir sus sentimientos: "Últimamente he recibido muchas preguntas sobre mi ausencia en los medios. No es porque esté mal, para nada. Quiero contarles que he estado viviendo momentos maravillosos junto a mi familia, las personas que amo, disfrutando de todo lo que Dios me ha dado y me da".

Marcos Ginocchio de Gran Hermano se descargó tras las palabras de Julieta Poggio, añadiendo: "No siento que me falte mucho más. Como mencioné al comienzo del programa, no busco la felicidad en la fama ni en las posesiones materiales. Para mí, tener a las personas que más quiero a mi lado es suficiente. Lo demás siempre será pasajero. Estoy muy bien y pronto me verán más seguido, disfrutando y haciendo lo que amo. Lo más importante es ser feliz, sin importar cómo, y tratar de hacer felices a las personas que amamos. Los aprecio mucho, gracias por sus mensajes cariñosos y por su constante apoyo en cada paso que doy".

Este mensaje fue acompañado por un video en el que se lo ve montando a caballo con el torso desnudo, al ritmo de "Ando buscando" de Danny Ocean, una canción que resuena con su búsqueda personal de la felicidad.