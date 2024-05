¡Lo adoptamos!: Ryan Gosling, fan de las medialunas y una marca de helados argentina

jueves, 2 de mayo de 2024 12:41

El actor estadounidense Ryan Gosling se encuentra promocionando su nueva película «The Fall Guy» (Profesión Peligro) junto con su co-protagonista Emily Blunt. Fue en este contexto que le brindó una entrevista al canal argentino TN y recordó su visita a nuestro país.

"¿Todavía tienen Freddo en Argentina?" le consultó Ryan a la entrevistadora, Cecilia Martí. "Si ¿Lo conoces?", contestó la periodista. "Sí, siempre pienso en eso. Es el mejor helado", respondió él.

"Ryan Gosling":

Por sus comentarios sobre los helados de Freddo y las medialunas pic.twitter.com/VNIQKt8QrI — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) May 1, 2024

"Fue hace mucho tiempo, no me acuerdo cuando, pero me acuerdo de Freddo, es algo que realmente se quedó conmigo", contó el intérprete de Ken. "Y también las medialunas fueron algo…¡Así se empieza el día!", dijo Gosling.

Luego, le explicó a Emily Blunt que son las medialunas: "Es como un croissant pequeño. Algo así, pero es muy dulce. Es algo para el desayuno. Y podes comerlas a las 4 de la mañana porque empiezan a hacerlas muy temprano".

"¿Cuánto tiempo pasaste en Argentina?", le preguntó Martí. "No el suficiente, no fue suficiente tiempo" contestó él. ¡Grande Ryan!