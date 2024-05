¡Descontrolada!: Georgina Barbarossa se sacó para callar a Analía Franchín

jueves, 2 de mayo de 2024 15:11

Un particular episodio se vio este jueves en "A la Barbarossa", el programa de las mañanas en Telefe. Su conductora le revoleó un bollito de papel a Analía Franchín para que dejara de hablar

“¡Cállese la boca! ¡Mierda, carajo!”, le dijo Georgina Barbarossa a Analía Franchín usando la icónica frase de Mirtha Legrand. Es que la panelista reaccionó eufórica a los sincericidios de Coti Romero, sobre sus sentimientos por Bautista Mascia, delante de Denisse González.

Ante la efervescencia de Franchín, la conductora pidió orden a los gritos. Con el programa descontrolado, Georgina fue por más y siguió pidiendo que cesaran los gritos.“¡Basta!”, exclamó y le arrojó a Analía lo que tenía en la mano, un bollo de papel.

Pero Franchín siguió, esta vez apuntando a Mauro de Gran Hermano. "Lo que está haciendo con Mauro me parece horrible (...), si él tuviese esa elección sexual y si no lo quiere decir es un tema de él y no tuyo Furia. Y después andar hablando de las partes privadas de él, me parece denigrante", expresó Franchín.

Por su parte, Nancy Pazos afirmó: "En esta misma situación, Furia fue absolutamente homofóbica y fue realmente dañina desde un montón de puntos de vista. Ella sabe que la están filmando".