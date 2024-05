Fede Bal hizo un rotundo cambio de look ¿para parecerse a Maluma?

domingo, 19 de mayo de 2024 00:00

Maluma es, sin dudas, una de las figuras con más popularidad y seguido en el mundo por sus fans. Dueño de un carisma y atractivo físico especial, el cantante genera suspiros en la platea más allá del look que elija para lucir.

Hace un mes, el cantante colombiano apostó a las trenzas cosidas con el cabello 100% recogido y formando figuras. El nuevo look no tardó en hacerse viral y marcar tendencia en las redes sociales invitando a que más artistas se unieran a su estilo.

Quien parece que tomó la posta fue Federico Bal. El actor decidió ir por el mismo camino y se hizo las trenzas 100% recogidas y cosidas. El resultado lo compartió este sábado en la noche en su historia de Instagram. Allí no sólo mostró cómo le quedó sino que además se animó a bromear con el mismo.

"Como creo que me veo", escribió en un posteo de su historia con la foto de Maluma portando esas trenzas en su cabeza. Luego en otra foto, donde se ve a Hasbulla con el look de las trenzas, escribió: "como me veo realmente".