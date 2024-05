Video: Noelia "La Gata" protagonizó una fuerte pelea con una participante de GH

sábado, 18 de mayo de 2024 14:49

Este sábado, se viralizó en las redes sociales un video del fuerte enfrentamiento que protagonizaron Noelia, amiga de Emmanuel, y Florencia en la casa de Gran Hermano (Telefe). Todo se dio cuando las participantes estaban hablando en la habitación y mencionaron que tienen poco perfume. En este escenario, la participante de GH destacó que "no me gusta robar perfume".

El comentario pasó desapercibido, pero minutos después se desencadenó un fuerte enfrentamiento. "Flor, ¿estás robando?", aseguró la reconocida cantante, amiga de Emmanuel. Luego, la competidora destacó que "¿Cómo voy a robar?", en la misma línea subrayó que no lo dijo en verdad, que solo fue un comentario.

"Si sabes que estoy hablando con sarcasmo", resaltó Florencia. Y agregó que todo estaba bien, pero la cantante dejó en claro que no había una buena relación entre ellas.

Posteriormente, Noelia sumó: "yo vengo de afuera y no me gustan mil cosas de vos. No te dije nada". La competidora destacó que podría recibir una sanción por decir información del exterior.

A continuación el video