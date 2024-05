El sorpresivo comentario del Turco Naim sobre Nicolás Francella: ¿Qué dijo?

sábado, 18 de mayo de 2024 11:15

Tras más de 20 años de relación, dos reconocidas figuras decidieron ponerle un punto final a su relación sentimental. Se trata del Turco Naim y Emilia Attias, dos famosos muy queridos por el público. La encargada de confirmar el triste desenlace de la pareja fue Yanina Latorre. En este escenario, se conocieron sorpresivos motivos que llevaron a la ruptura sentimental.

En este marco, se conoció un polémico comentario de la expareja de Emilia Attias sobre el "tercero en discordia" Nicolás Francella.

Turco Naim le envió un audio al periodista Pablo Layus (América TV) y subrayó: "nos separamos en los mejores términos. Un desgaste de 20 años es normal". Además, dejó en claro que hay mucho amor entre ellos y eso no se terminará tras la separación.

Por último, sostuvo que "no está Nicolás Francella metido en el medio. No está Florencia de la V metida en el medio, eso es otro bolazo". Dejó en claro que no existieron terceros entre ellos y decidieron ponerle un punto final a todos los rumores sobre la separación.