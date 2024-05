Todo por mi hogar: avance del capítulo de este jueves

jueves, 16 de mayo de 2024 00:00

Las confusiones y los sentimientos se conjugarán en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela avanza en la Cuarta Temporada con una trama que retoma el tema de la infidelidad y la falta de coraje para expresar los sentimientos verdaderos.

En el capítulo que se verá este jueves por Telefe, Akif (Celil Nalçakan) está dispuesta a conquistar a Süreyya (Seyma Korkmaz) y para eso le tenderá una trama a Yaman (Emre Karayel). Con la complicidad de su chofer, evitará que la madre de Suzan (Ahu Yagtu) y el empresario compartan una cena.

Para ello, el chofer irá a buscar a Süreyya a su casa y en vez de llevarla al restaurante donde está Yaman, la llevarán al lugar donde está él. Paralelamente le dirá a Sevval (Nihan Bügükagaç) que aproveche para ir a cenar ella con el empresario.

"Recuerdas a Yaman.El hombre en el que estás tan interesada. Él está en un restaurante ahora, completamente solo. ¿Qué te parece? Aprovecha", la incentivará Akif.

Luego en el restaurante, recibirá a Süreyya y le dará a elegir si quedarse con él o ir a cenar con Yaman. "Hay algo que no me queda claro. ¿Cómo es que estás tan seguro de que no me pondré de pie y me iré de este lugar ahora mismo?", lanzará la mujer a lo que Akif aclarará: "Es el riesgo que acepté tomar. Toma la dirección del restaurante en el que Yaman está esperándote. Te doy la opción de que te quedes aquí, teniendo una linda velada llena de risas y charlas interesantes. O claro, si quieres, puedes ir a una aburrida cena con mi socio Yaman, en la que no pasará nada".

Por otro lado, lejos de todo esto, Yasmin (Eylül Kandemir) le hará creer a Mahir que está interesada en los comics como él y buscará ese pretexto para conectar. A pocos metros Tolga (Berk Ali Çatal) verá todo y no podrá evitar los celos.