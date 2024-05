Sorpresa en Gran Hermano: Furia reveló que "le rompió el corazón a Bauti”

miércoles, 15 de mayo de 2024 00:05

El reciente episodio de Gran Hermano estuvo marcado por la entrada de varios familiares y seres cercanos de los participantes a la casa. En este contexto, Juliana, conocida como Furia, entabló una conversación con Facundo y Mateo, amigos de Martín y Nicolás respectivamente, donde expresó sus sentimientos respecto al juego.

"Todo iba bien hasta que decidí aplicar la fulminante a Denisse y a mí, hacerle eso a Bautista...", compartió Juliana en un clip compartido por @Yesefm09 en X, antes de ser interrumpida por Mateo: "¿Crees que fue lo correcto?".

La pregunta dejó a Juliana pensativa, pero luego afirmó: "Creo que hice lo que debía hacer. Era necesario, pero le rompí el corazón a Bauti".

Mateo, con curiosidad, indagó: "¿Fuiste la primera en aplicar la fulminante?". Juliana respondió afirmativamente, reconociendo que fue una decisión precipitada. Luego explicó cómo percibió la entrada de Denisse como un giro estratégico en el juego.

Furia continuó explicando su perspectiva: "Sentía que estaba en peligro porque ella estaba armando un grupo que podía cambiarlo todo, y Cata me advirtió. Su entrada marcó una diferencia. La gente me lo había advertido y Bauti no lo creyó. Estaba en su propio mundo".

Juliana reflexionó sobre cómo sus acciones podrían reflejarse en su propia experiencia: "Destruí algo que ahora estoy viviendo. La vida es como un boomerang y todo vuelve. Es karma", concluyó.