"Gracias, ¿el siguiente?", la serie turca que la rompe en Netflix

miércoles, 15 de mayo de 2024 00:00

"¿Por qué empezamos a engañar a las personas? ¿recuerdas esas películas románticas que tenemos en el ADN? Ninguna se acerca a la realidad". Con esas palabras, la abogada Leyla Taylan reflexiona el difícil momento que le toca transitar tras una traición y la búsqueda afectiva en nuevas parejas que terminan sumándole confusión.

Leyla (Serenay Sarikaya) es la protagonista de Gracias, ¿el siguiente?, la serie romántica turca que se estrenó el pasado 8 de mayo en Netflix. La ficción, cuyo nombre original es Kimler Geldi Kimler Geçti (Thank You, Next en inglés), se posicionó en el Top de las diez producciones más vistas en Argentina y varias partes del mundo.

La serie turca cuenta con una sola temporada dividida en ocho capítulos de 45 minutos cada uno. La producción inicia con el final, con una joven abogada huyendo de un lugar que no se sabe cuál es para terminar frente a un maniquie con un vestido de novia. Toda la trama maneja constantes flashback que van develando qué ocurrió previamente y quiénes la hicieron transitar malos momentos.

"La gente se casa para estar más cerca de su pareja pero en el momento que se casa, se vuelven más distantes", se la escucha decir en uno de los capítulos, sacudiendo todos los esquemas.

¿Qué sucede con Leyla, la abogada? Eso es lo que se va viendo a lo largo de la historia en la que tres hombres ocupan lugares muy importantes. Uno es su ex pareja, Ömer (Metin Akdülger), quien la engañó con otra mujer; otro es Seyyaz (Boran Kuzum), un atractivo y detallista chef; y el último es Cem Murathan (Hakan Kurtas), un empresario millonario que ya se divorció tres veces. Cada uno aparece en su vida en distintos momentos y le van generando diferentes emociones.

Dice la sinopsis oficial de Gracias, ¿el siguiente?: "La exitosa abogada Leyla Taylan se lanza de nuevo al mundo de las citas años después para escapar del dolor de su primer amor, que terminó en traición. Con la ayuda de sus amigos y del apuesto chef Seyyaz, supera el dolor de la separación y se convierte en el representante de la famosa tercera esposa Tuba Tepelioglu en un caso considerado ‘el caso de divorcio del año’".

"Debe enfrentar a Cem Murathan, un coleccionista que arruina relaciones y que se casó y se divorció de tres mujeres en 15 años. Leyla defenderá apasionadamente a su cliente contra este hombre ‘narcisista’ que es ‘a la vez culpable y poderoso’. Sin embargo, con ese fuego, todo a su alrededor se convierte en polvo y humo”, continúa.

¿Qué pasará al final?, ¿con quién se quedará Leyla?, ¿ella engañará o realmente será engañada? Las respuestas se conocerán al final de la historia...

UNO A UNO, SUS PROTAGONISTAS

Serenay Sarikaya como Leyla

Metin Akdülger como Ömer

Hakan Kurta como Cem

Boran Kuzum como Feyyaz

Ahmet Rfat ungar como Sarp

Meriç Aral como Funda

Bade çil como Tuba

Esra Rusan como Esra

Efe Tunçer como Murat