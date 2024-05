El difícil momento que enfrentó la esposa de Alberto Cormillot con su hijo, tras el accidente

miércoles, 15 de mayo de 2024 17:30

Alberto Cormillot continúa bajo cuidados médicos en el Sanatorio Finochietto después de sufrir un accidente doméstico que resultó en la fractura de tres costillas. En medio de esta situación, su esposa, Estefanía Pasquini, comparte cómo están atravesando este difícil momento y qué le explicó a su hijo, fruto de la relación con el reconocido doctor.

En una reciente entrevista en el programa Mañanísima (eltrece), Estefanía fue consultada sobre el estado de Emilio, su hijo de 2 años. "¿Cómo está Emilio al ver a su papá ahí acostado?", preguntó Lucas Bertero. "Le expliqué que su papá tuvo un golpe", detalló Estefanía sobre la conversación con el pequeño.

La esposa de Cormillot relata cómo están enfrentando esta nueva hospitalización. "Estoy tranquila porque hemos pasado por varias internaciones, hemos vivido momentos difíciles. Hoy, saber que está solo por un accidente es un alivio, esta vez no está enfermo", aseguró.

Además, informó sobre la evolución del estado de salud del doctor. "Está recibiendo tratamiento para el dolor y debe permanecer en reposo", señaló Estefanía, agregando que la recuperación de las costillas fracturadas puede llevar uno o dos meses, aunque aclaró que no permanecerá hospitalizado todo ese tiempo.

"Es complicado estar en casa sin poder moverse, sumado a todos los analgésicos que le están administrando por vía intravenosa", explicó Estefanía sobre la decisión de mantener a Alberto en el sanatorio.

Por otro lado, en una entrevista con TN Show, Estefanía Pasquini reveló detalles sobre el accidente doméstico. "Se quebró tres costillas. Afortunadamente, está bien y recibiendo medicación para el dolor", dijo.

En el programa Cuestión de Peso (eltrece), explicó cómo ocurrió el accidente. "Fue un accidente doméstico. Se levantó como todos los días a las 4 de la mañana para ir a la radio, y al parecer cerca de la cama quedaron algunos juguetes de Emilio... pisó uno, se cayó y golpeó contra la punta de una cómoda", detalló.

Alberto Cormillot también compartió su experiencia en el programa conducido por Mario Massaccesi. "La oscuridad y un juguete de Emilio, que no vi, me jugaron una mala pasada. Me caí, me golpeé fuerte y me fracturé tres costillas", relató el nutricionista.

Agradecido de que las consecuencias no fueran peores, Cormillot agregó: "Doy gracias a Dios que solo fueron las costillas porque el golpe fue muy fuerte, justo contra una punta de madera bastante dura. Fue tan intenso que no pude gritar mucho, pero Estefi se despertó y vino enseguida".

Luego del accidente, Alberto contactó al Doctor Capuya, quien recomendó su internación en el Sanatorio Finochietto. "Me realizaron todos los estudios y me dijeron que debía quedarme aquí por unos días, hasta que pueda manejar el dolor de manera oral", concluyó Cormillot.