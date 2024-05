Todo por mi hogar: avance del capítulo de este martes

martes, 14 de mayo de 2024 00:00

Una mal decisión cambió el rumbo de la historia de los hermanos Eren en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La serie transita momentos de máxima tensión que moviliza a todos.

En el capítulo que se verá este martes, Sengül (Fadik Sevin Atasoy)sufrirá las consecuencias de una mala decisión que tomó para obtener dinero: poner a trabajar a su sobrina Emel (Aylin Akpinar) y filmarla. Producto de esto recibió una denuncia policial y los asistentes sociales le quitaron la tenencia.

Ahora la mujer deberá comunicar a su familia lo ocurrido y no podrá contener las lágrimas por la desesperación y mala decisión que tomó. "Buscamos una manera de ganar dinero para pagar las cuentas y a ella se le ocurrió mandar a la calle a Emel", comenzará explicando ante la mirada de Ömer (Yigit Koçak) y Asiye (Su Burcu Yazgi Coskun) quienes no podrán creer lo ocurrido.

"Luego llegaron los trabajadores sociales, me acusaron de explotación infantil y se la llevaron", agregará Sengül entre lágrimas desatando reproches y nueva mente momentos de ira en el interior de la famili Eren que no pueden creer que nuevamente esta mujer los haya puesto a todos en esta situación.

Por otro lado, Berk (Recep Usta) no perdona a su madre y le confesará que no puede mirarla a la cara por el crimen que cometió. Por eso la llevará a la comisaría para entregarla. Allí se dará el último adiós. Desbordado en lágrimas él cortará toda relación con ella.

Pese al pedido de Ayla (Asli Mavitan Balkas), el chico será determinante. "Ya no quiero que vuelvas a molestarme", le dirá Berk a su madre quien le suplicará que no se vaya y la abandone. Sin embargo, él estará dispuesto a irse pero no sin antes decirle lo que siente por ella. "No podría odiarte porque eras mi madre y te llamé madre todos estos años", confesará el chico pero igual decidirá cortar todo vínculo.