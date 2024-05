Todo por mi hogar: avance del capítulo de este lunes

lunes, 13 de mayo de 2024 00:00

Infidelidad, traición y dolor confluyen en Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela avanza en la Cuarta Temporada con situaciones que tienen a sus protagonistas en el drama constante.

En el capítulo de este lunes, la familia Eren se enfrentará a un mal entendido que terminará de la peor manera. Sengul (Fadik Sevin Atasoy) obligará a Emel (Aylin Akpinar) a que venda pañuelos en las esquinas mientras su amiga la filma con el celular. La nena, contra su voluntad, aceptará y se acercará al auto de una señor para hacerle el ofrecimiento.

"¿Quiere comprar pañuelos?", preguntará la nena mientras es filmada por la amiga de Sengul que le dará indicaciones: "Dile otra cosa, explícale que si no compra vas a morir de hambre, díselo ya". Sin embargo, esta actitud provocará mucha molestia en la automovilista quien reprochará a la mujer por obligar a la nena y luego ella también grabará todo con su celular. "Esta niña tiene que estar en la escuela, no aquí", dirá enojada.

Pero eso no terminará ahí y luego pondrá la denuncia en Asistencia Social. La policía irá al lugar y verá a la nena vendiendo pañuelos, algo que está prohibido. A partir de esto intervendrán y le sacarán el poder de guarda a Sengül sobre Emel. "Una señora a la que le trataron de vender presentó el video", advertirá la policía cuando se la lleve.

Lejos de todo esto, Berk (Recep Usta) no soportará saber que Ayla (Asli Mavitan Balkas) mató a la madre de Elif y quebrado en lágrimas le dirá que se alejará para siempre de ella. "Nunca te voy a perdonar. No comprendes la gravedad de lo que hiciste, ¿verdad?. ¿Sabes lo que le hiciste? A Elif la dejaste huérfana. ¿Cómo pudiste? No tienes idea de cuánta extraña es su madre. Tú la trajiste a esta casa para que fuera tu empleada. Eres un monstruo. Eres una mujer cruel. Ya no quiero estar contigo. Agradece que no te entregue a la policía. Ahora déjame en paz", lanzará a su madre.

Ante esto, Ayla buscará el perdón de su hijo aunque eso implique ir presa. "Entrégame. Vamos, les contaré todo. Descuida. Juro que les diré todo lo que hice. ¿Si hago eso podrás perdonarme?. No temo de ir a prisión", señalará.



Por otro lado, Nebahat (Simge Selçuk) y Süreyya (Seyma Korkmaz) se juntarán para hablar y esta última mujer le revelará que citó a Akif Atakül (Celil Nalçakan) a hablar como si fuera una cita a solas. Sin embargo Nebahat no confiará en eso. "Mi esposo es muy fiel, no va a venir, me voy". Sin embargo, descubrirá que él la engañará.