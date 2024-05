Melissa: avance del capítulo de este lunes

lunes, 13 de mayo de 2024 00:00

Al límite, así avanza por Telefe la trama de la ficción turca Melissa, cuyo nombre original es Yesil Vadi'nin Kizi. La historia de la nena huérfana que encontró una familia en el valle y ahora está en el dilema si contar todo lo que sabe o guardar el secreto por fidelidad a su amiga.

En el capítulo de este lunes, Görkem (Ali Senöy) hablará con Melissa (Beren Gökyildiz) y le contará el mal momento económico que está pasando con su padre a raíz de la quiebra de la empresa. "Tuvimos que vender las joyas de mamá", contará el joven a su amiga.

Mientras esto ocurre, Mahinur (Sezin Bozaci) le hablará por teléfono a Cüneyt (Turan Günay) para contarle los rumores que hay sobre Orhan (Özgür Özberk) y su vínculo con Mas Orgánica. Sin embargo en ese momento, sonará el timbre y será este hombre quien va a tocarle la puerto al padre de Görkem.

Orhan irá a la casa de éste para tratar de ganar su confianza a partir de las emociones. Es que le llevará el collar de su ex-esposa, que él vendió, para devolvérselo. "Sé que tiene un valor sentimental. Lo recuperé para ti", expresará.

Lejos de todo esto, Defne (Beril Özcan) sentirá que no puede seguir con la amistad de Melissa porque no sería leal. Es que su padre es quien está detrás de las maniobras oscuras con la gente de las granjas y eso la hace sentir muy mal. "Tú sí me importas mucho, Melissa. Pero después de lo que descubrí, que tengas una amistad con alguien como yo, solo te traerá dolor", pensará la chica.

Más tarde, Mahinur hablará con Melissa para saber bien qué es lo que sabe. "¿Escuchaste directamente del señor Orhan, que está relacionado con Mas Orgánico? ¿O es algo que pensaste tú misma luego de escuchar algún comentario?", preguntará.