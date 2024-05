Furia enojada con Emma tras la salida de Mauro en Gran Hermano: "lo hago mier..."

lunes, 13 de mayo de 2024 13:08

Furia quedó desequilibrada emocionalmente tras la salida de Mauro de la casa de Gran Hermano. El joven, que fue pareja de ella durante su estadía, se fue eliminado con más del 55% de los votos y eso le provocó tristeza pero también mucho enojo. Es que antes de irse de la casa, Mauro le reveló algunas reacciones que tuvo Emma y no le gustaron para nada.

"Cuando nos preguntan en el minuto quién querés que se vaya, yo dije Ema. Y él (por Mauro) me dijo acá, yo dije Ema. Si nosotros la hubiéramos peleado, si hubiéramos hablado antes todo lo que se habló ayer, hubiera sido diferente la cosa, creo yo. Y el pedido para todos. Y podríamos haber sacado a Ema, pero bueno", señaló Juliana en una conversación que tuvo con los Bros en la habitación.

Luego Bautista consideró que la pelea que ella tuvo con Mauro al aire jugó en contra pero las discusiones que hay en las parejas son normales. "Pero acá estás en tele y sos el foco", consideró.

Ante esto, y sin poder evitar las lágrimas, Furia reconoció que "lo he hecho, hecho está". "La próxima que esté en placa, lo hago mierda. Afuera. Uno tras el otro. Creo que si otra vez me quedé y más en esta... tengo que ponerme fuerte, boludo, porque no sé qué se viene", finalizó.

Furia: “a la próxima que Emma cae en placa lo hago mierda pa’ fuera, uno atrás del otro… tengo que ponerme fuerte boludo porque no se que se viene, no se”



dios mujeeeer, para un poco:( JKSSKSKSJ pero te banco mi reinauD83DuDC98 #GranFuria #GranHermano pic.twitter.com/SkWUYsOlbS — Karol uD83EuDE70uD83CuDFF9 (@Karolmaarina_) May 13, 2024

Conversación de Furia con Bauti. El tiempo siempre pone todo en su lugar, pero no se yo si creerle uD83EuDD14 #baunisse pic.twitter.com/1dcVI9pGZB — uD83CuDFB8bautiydeniuD83EuDD82 (@Yesefm09) May 13, 2024