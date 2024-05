Emmanuel rompió en llantos por la indiferencia de Furia: "no me habla, no me dice nada"

lunes, 13 de mayo de 2024 13:25

Dolorido. Así se muestra Emmanuel por las actitudes que está teniendo Furia tras la salida de Mauro de la casa de Gran Hermano. Juliana no quiere saber nada con su amigo tras tener una charla con quien fue su pareja en la casa y sentir que él la traicionó.

Sin embargo, Emmanuel no sabe qué es lo que ocurrió porque ella no se lo expresó y por eso no pudo contener las lágrimas este lunes en la mañana. Cuando nadie lo veía en la casa, el joven se fue al baño a llorar y estuvo un largo rato intentando superar esta emoción.

.@FuriaScaglione Coy si entras hace que Furia y Emma se arreglen por favor#FuriaesGranHermano #GranHermano

pic.twitter.com/rgCGHFxfCV — Nico uD83DuDC8E (@Supernova__1988) May 13, 2024

Luego, en el patio de la casa, mantuvo un breve charla con Martín quien le aconsejó mantenerse fuerte en el juego. "En eso estaba pensando, o sea, como que no sé qué le pasó... ...conmigo, Furio. No me habla, no me dice nada. Yo le quiero dar su tiempo, o sea, su espacio. No me dice algo puntualmente", contó Emma a Martín.

El "Chino" le pidió tranquilidad: "pensá que estás jugando. Pensá que puede ella estar jugando... No te quedes como maquinando nada, no es así. Creo que tenés que seguir en la tuya". Ante esto, Emmanuel confesó que la estima mucho.

"Yo la requiero, entonces no sé. Sí, obvio, no me quedo pensando en cosas pero, o sea, yo la requiero, no sé. No, no me gusta", agregó Emmanuel a lo que Martín insistió: "ella juega por estrategia también, vos ya sabés cómo es. Así que nada. Mantenete lo más fuerte posible, es así".