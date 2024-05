Andrea, hermana de Furia Scaglione la liquidó: "tiene como 3 casas"

lunes, 13 de mayo de 2024 17:29

Andrea Scaglione, hermana de Juliana "Furia", hizo polémicas declaraciones sobre el patrimonio y manejo de la participante de "Gran Hermano". También apuntó contra su otra hermana, Coy que encara campañas para defender a la mediática.

"El problema es Coy. Ella no me dejó entrar al canal. Yo estaba viviendo en Brasil. Cuando vine a Buenos Aires dije: "quiero ir a ver a Juliana a la gala", dijo Andrea, invitada a Intrusos. Y disparó: “Con Coy estoy peleada por la casa. Quiere más metros cuadrados. Todos mis hermanos tienen su casa. Yo tengo una casa que alquilo, Coy tiene una casa que alquila, Juliana tiene como 3 casas que alquila, mi hermana Yanel… Pero Coy discute mucho por los metros”.

Marcó que la interna familiar por los bienes inmuebles se agudizó y que ella quiere acercarse a Coy. “Pero no es solo por la casa. Hay más cosas. Nosotros somos cinco hermanos. Mi mamá murió en 2017. Ese mismo año también murió mi abuela y el padre de mi hijo. Y el año pasado murió el año pasado. Ahí comenzó la sucesión. No es que yo no considere a Coy como mi hermana, pero está confundida".

Salió al cruce de Coy al afirmar: "¿sabés qué poder es decir "te abro la puerta de un canal o te la cierro"? Me cerraron la puerta en la cara y dice que quiero robar fama. Podía entrar todo el mundo a la tribuna y yo no podía entrar. Coy debe tener una mafia, manejan dinero y cosas del programa". Con ello, sumó más pólvora a la versión que tanto Santiago del Moro como la producción del programa encararon un "Operativo Lavandina" de la imagen de la participante, que protagonizó violentas peleas.