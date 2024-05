¿Furia le soltó la mano a Emmanuel en GH?: "si me tengo que abrir de vos por Martín, me voy a abrir"

sábado, 11 de mayo de 2024 15:00

La casa de Gran Hermano está cargada de adrenalina pero también de incertidumbre en la cuenta regresiva para la nueva gala de expulsión. Juliana, Mauro, Darío, Emmanuel, Martín y Virginia se miden en la placa ante el voto del público.

En este escenario, Emmanuel y Furia mantuvieron una charla a fondo en la que ella reveló que no protegerá a ningún jugador y confesó que le gustaría que Martín llegue a la final.

"A mi el domingo se me va a fruncir el orto", comenzó expresando Emma quien destacó que Martín salió de una "placa divina e icónica". Ante esto, Furia destacó que ella no le va a "cuidar el cu** más a Martín". "Emma, yo si me tengo que abrir de vos por Martín, me voy a abrir. Me chupa un huevo", agregó Julina.

Ante estas palabras, Furia señaló que los quiere a ambos pero ella quiere llegar a la final y ahora su objetivo es jugar por ella misma. "Yo lo quiero mucho, pero entre Martín y yo, estoy yo. ¿Entendés? Y capaz que yo domingo me voy", explicó.

Juliana señaló que si ella llega a superar la placa de este domingo, no sabe cómo se va a armar el escenario. Es que no entiende quiénes están votando a Martín dentro de la casa. "No sé quién carajo lo vota. Lo deben votar Darío y el otro chico. Pero alguien más lo votó. Él no entró con dos votos. Para mí lo vota Florencia. Florencia le dio dos votos", explicó.

Luego imaginó una placa entre ella y Martín y destacó que si eso ocurre, él se "va al pingo". "A menos que yo esté recontra equivocada. O sea, me encantaría verlo en la final, no te voy a mentir, y acompañarlo, pero me parece que no. Me parece que hay algo que no. Me parece que le dan el puesto a otra gente. Si estoy equivocada, bueno, estoy equivocada. Pero yo no lo cuido más. A nadie. A nadie. Voy a ser una egoísta de mierda. Me cansé. Y espero que no vayamos a placa. No sé", finalizó.