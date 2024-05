Un famoso y reconocido actor estuvo muerto por varios segundos: ¿Qué pasó?

viernes, 10 de mayo de 2024 19:36

A principios de 2023, Jeremy Renner sufrió un terrible accidente con una máquina quitanieve que lo dejó convaleciente. Tras un largo proceso, el actor de Avengers se recuperó y no le quedaron secuelas visibles de lo que padeció. En las últimas horas se supo que la figura de Marvel estuvo varios segundos muerto luego de que el vehículo lo aplastara.

La revelación surgió a partir de una entrevista que le hizo el medio The Direct a Michael Beach, uno de los compañeros de Renner en la serie Mayor of Kingstown, que se deshizo en elogios hacia su compañero y destacó su dureza para enfrentar momentos difíciles.

Foto: Instagram

“Jeremy es como un caballo de guerra, hombre. Me refiero a que este tipo se rompió 38 huesos. Y que en realidad murió, lo cual no supe hasta que me lo dijo”, comentó Beach acerca de lo que ocurrió con su compañero.

El actor indicó que, una vez que se recuperó, Renner no puso ningún tipo de reparos a la exigencia laboral que le tocó para seguir grabando la serie en la que comparten minutos ni pidió un trato preferencial.

“Él no estaba seguro de cómo sería su vuelta, pero estaba listo. Cada semana se siente más muerte y no hubo interrupciones debido a sus habilidades físicas. Es un gran tipo y realmente duro como un clavo”, lanzó.

Fuente: TN.