Todo por mi hogar: avance del capítulo de este viernes

viernes, 10 de mayo de 2024 00:00

Un secreto revelado que duele mucho y otro secreto que produce una herida pero que aún se mantiene oculto. Así avanza Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Kardeslerim. La novela transita momentos en el que las emociones atraviesan a sus protagonistas.

En el capítulo de este viernes, Yasmin (Eylül Kandemir) se ilusionará con conquistar el corazón de Mahir (Mark Raymund) y se lo hará saber a Tolga (Berk Ali Çatal). Pese a los sentimientos que él siente hacia ella, tratará de no influir en sus sentimientos.

"Pienso que si le gusto, me dijo que apostáramos un café", comenzará expresando la joven a su mejor amigo a lo que él responderá: "no te diré esto para desanimarte, pero no creo que lo haya dicho porque esté interesado o para él, es una apuesta, es todo".

Estas palabras le causarán molestia a la chica porque el poco apoyo que le brinda: "Ay, Tolga, no eres nada optimista, ¿lo sabes?. ¿Qué puede pasar si me das ánimos por una vez en tu vida, eh?. No sé, quizá podrías decirme algo lindo, en lugar de decirme que no me ilusione, me siento mal, déjame tener esperanzas".

En ese momento Tolga dejará salir parte de lo que siente: "Eres muy linda, y muy tierna, cualquier chico haría lo que sea por un tiempo contigo, ¿de acuerdo?"

Lejos de todo esto, Berk (Recep Usta) sufre por el secreto que Aybike (Melis Minkari) le reveló: que Elif es su hermana. Por eso cuando la tenga frente a él la mirará con otros ojos e intentará conocer más de quién fue su verdadera madre.

"Era la mujer más amable. Honestamente, a veces tenía una muy mala actitud ante la vida, pero era porque ser pobre no es sencillo. Solía decirle que algún día yo sería rica, y le daría lo que quisiera. La extraño mucho, quisiera volver a verla", expresará la chica.