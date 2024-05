"Yo me enamoré y él no": la confesión de Julieta Poggio sobre Marcos Ginocchio

miércoles, 1 de mayo de 2024 11:43

Julieta Poggio habló como nunca sobre su relación con su compañero de reality Marcos Ginocchio y reveló que “fue una historia muy fuerte para los dos. Yo me enamoré y él no”.

La ex hermanita eligió las cámaras de LAM para hacer un breve descargo: “Para mí ya está todo súper superado, ya se cerró”.

Además, aseguro que mantienen una gran amistad a pesar de la ruptura: “Fue algo a lo que le di mucha vuelta, mucho tiempo, y para mí ya está cerrado, no quiero hablar más del tema”.

Sin tapujos, el notero de LAM Alejandro Castelo le preguntó si cree que Marcos llegó a estar enamorado de ella, a lo que Poggio le respondió: "Fue una historia muy fuerte para los dos. Yo me enamoré de Marcos y él no [...] ya lo sané y lo superé, pero me costó mucho¨.