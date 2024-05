Melissa: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 1 de mayo de 2024 00:00

Momentos límite se vivirán en Melissa, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Yesil Vadinin Kizi. La tensión atravesará a algunos personajes que quedarán expuestos.

En el capítulo de este miércoles, el encuentro entre Orhan (Özgür Özberk) y Büsra (Sezi Süer) podría terminar muy mal. Es que Reyhan (Lale Ertis Gençtürk) verá que su hija estaba en la casa y la sospecha caerá en qué estaba haciendo, por lo que no salía de la habitación.

"Es mejor que me vaya ya, sin que nadie se vaya a enterar", decidirá él quien luego responsabilizará de todo a la mujer: "Tú me trajiste aquí". Sin embargo, Büsra le pedirá disculpas. "Si no estabas segura, ¿por qué me invitaste? Mira, el enredo en que estamos", agregará él a lo que ella le pedirá perdón.

Como forma de mermar el problema, decidirá salir al encuentro de su madre y poner un pretexto. "Niña endemoniada, te estuve llamando ¿Por qué no saliste? ¿No me escuchaste hablando con Selim en la puerta?", lanzará la madre.

Sin embargo, Büsra se hará la desentendida y que no sabrá qué ocurre. "Creí que nos estabas escuchando. Estábamos hablando de ti", agregará Reyhan a lo que su hija, molesta, aclarará: "Te lo advierto, Büsra, dejarás de actuar grosera con tu mamá. Silencio, ya no me vas a engañar más. Solo piensas en revolcarte con él, ¿no es así, degenerada?", señalará.

Todo esto será aprovechado por Orhan que querrá escaparse por la ventana pero la escalera caerá y todo terminará muy lejos de lo imaginado.