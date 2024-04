Melissa: avance del capítulo de este martes

martes, 9 de abril de 2024 00:00

La tensión se apodera de muchos personajes en Melissa, la ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo nombre original es Yesil Vadi'nin Kizi. La historia transita un camino en el que la mentira, un secreto y la confusión desbordará a algunas de sus figuras principales.

En el capítulo de este martes, Hazim (Engin Alpates) y Besime (Ece Ercan) lograrán robar todas las joyas que estaban escondidas en el cofre pero cuando vayan saliendo se toparán con uno de los miembros de la familia que va llegando a la casa.

"¿Quién es ella?", lanzará Hazim sin entender a quién tiene enfrente. La tía Begüm (Asli Saçar) no conoce a aquella pareja y rápidamente entenderá que son ladrones. "No se asusten ni vayan a gritar. A los ladrones es mejor no enfrentarlos. Luego llamamos a la policía", señalará la mujer quien rápidamente los niños advertirán que Hazim y Besime trabajan en la casa.

Ante esta escena, Hazim y Besime se mostrarán atónitos, evitando cualquier movimiento. "¿Y qué están haciendo ahí parados? Habrían dicho algo", lanzará la mujer que tomará una actitud más desafiante ante la sospecha que algo ocultan.

Lejos de todo esto, Öykü (Ece Gürer) le pedirá a Metin (Onur Dikmen) que la perdone y aclarará que con Sinan ya no son parejas. Sin embargo esa noticia de que ella le mintió y que hay una relación entre ambos no la dejará pasar.

"Metin, debes escucharme. Todo lo que dijo es mentira. Ya no somos pareja, ni es mi amante. Metin, déjame explicarte", le pedirá la mujer. Sin embargo él le pedirá que se aleje porque no quiere escucharla más y sólo irse de ese lugar. "Öykü, ya basta", le dirá él de manera contundente.