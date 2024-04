Furia reveló la estrategia que "salió mal" para sacarla de "Gran Hermano"

martes, 9 de abril de 2024 14:44

La eliminación de Catalina Gorostidi de "Gran Hermano" tras un cara a cara con Juliana "Furia" Scaglione sigue dando que hablar. Un día después, una de las participantes más fuertes del programa reveló la estrategia que en vez de sacarla, la fortaleció.

"Dijeron: "qué buen momento sería ahora para darle con todo a esta y que se vaya". Entonces, cuando se arma la placa, me dejan en una emboscada. Lo sacan a Ema y me dejan a mí junto a la "Vizcachera" (Juliana) para que todas las familias de ellos me re cag** a votos, me saquen y no les alcanzó", detalló Furia a Darío.

FURIA LE EXPLICA A DARÍO LA ESTRATEGIA QUE HICIERON PARA INTENTAR SACARLA



"Cuando se arma la placa me dejan en una emboscada contra todas las vizcacheras, no les alcanzó y yo también estoy sorprendida, no lo puedo creer. La gente me re ayudó mal"

"Yo también estoy sorprendida. No lo puedo creer. ¿Sabés lo que es tener Cata, Manzana, Virginia, este, el otro y fulano de tal... A mí, la gente me re ayudó, mal. Me re cag*** a votos", se sinceró la jugadora que se sabe fuerte en el afuera.

Frente a frente, Catalina Gorostidi y Juliana "Furia" Scaglione se enfrentaron para permanecer en la casa más famosa del país.

Finalmente y tras casi 10 millones de votos, Santiago del Moro les anunció que la pediatra abandonaba por segunda vez el reality. En redes sociales, los fandom de ambas hicieron campaña y entre los exhermanitos, Catalina fue la más elegida para quedarse.

Cata dejó el reality por 57,1% y Furia obtuvo 42,9%, lo que fue un escenario bastante parejo pero los "Furiosos" se impusieron. ¿Cómo seguirá la casa?