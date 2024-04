Escándalo: salió a la luz el apodo que usan los hijos de Marcelo Tinelli para Hablar de Milett Figueroa

martes, 9 de abril de 2024 18:57

En medio de especulaciones sobre la presunta crisis entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, así como de los rumores sobre la relación entre la familia del conductor y su nueva pareja, en el programa "Socios del espectáculo" emitido por eltrece, se dio a conocer el supuesto apodo que los hijos de Tinelli usarían para referirse a la modelo.

Durante la emisión del programa, Rodrigo Lussich reveló que Milett era conocida como "la peruana" en el círculo íntimo de Marcelo Tinelli. Según explicó, los hijos del conductor suelen hacer referencia a ella utilizando dicho apodo, preguntando cosas como "¿Viene la peruana?", "¿Dónde está la peruana?" o "¿Qué dijo la peruana?".

Ante la divulgación de estas expresiones, Lussich y Pallares aclararon que el uso del apodo por parte de los hijos de Tinelli no era despectivo: "Hablar de ‘la peruana’ no es discriminatorio, ni racista, ni xenófobo". Sin embargo, reconocieron la sensibilidad del tema, señalando que se debe tener cuidado al tratarlo.

Las sinceras declaraciones de Marcelo Tinelli en una entrevista con Marina Calabró sobre la dinámica familiar entre sus hijas y Milett Figueroa, trajeron consigo consecuencias inesperadas para la mayor de ellas, Cande Tinelli. Recientemente, la modelo compartió una peculiar historia sobre los mensajes recibidos de una seguidora.

Mostrando una captura de pantalla del mensaje privado, Cande expuso el consejo de esta persona, quien instaba a aceptar la relación de su padre con Milett: "Dejá a tu padre ser feliz con su pareja, por Dios. Si él es feliz, ustedes también lo serán". La internauta advirtió a Cande sobre posibles arrepentimientos futuros si no aceptaba la relación de su padre.

La modelo, visiblemente afectada por la situación, expresó su frustración en la publicación: "No entiendo estos mensajes que me llegan. Me tienen las te… al plato". A pesar de la presión mediática, Cande ha optado por no hacer comentarios adicionales sobre el tema.