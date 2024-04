El choque menos pensado: Lizy Tagliani rompió el silencio sobre el enojo de Marcela Tauro

martes, 9 de abril de 2024 14:30

Es difícil pensar que Lizy Tagliani esté enfrentada con otros famosos pero este martes tomó fuerza su distanciamiento polémico con Marcela Tauro.

Lizy Tagliani rompió el silencio, luego de que la periodista expusiera su enojo con la conductora por una cuestión personal, relacionada con su expareja. La conductora de "La Peña de Morfi" confirmó en Socios del Espectáculo que hubo una charla entre ambos, en un momento sensible.

“Me acabo de enterar anoche, estaba comiendo con unas amigas y me empezaron a llamar y bueno, obviamente le mandé un mensaje a Marcela porque no sé a qué hace referencia, en qué pudo haber sido”, reconoció Tagliani sobre el escándalo en "Socios del Espectáculo".

“Vi ahí que por ahí podían ser unos mensajes de Martín. O sea, yo todas las conversaciones que tuve con Martín, las tuve como charlando como novio de Marcela. O sea, no me lo imagino sin ser el novio de Marcela. No sé si en algún momento habré hecho alguna pavada de las mías, pero no. No creo porque él no da lugar al chiste”.

Tauro se enojó cuando "le tiraron la lengua" sobre el espinoso tema. “Marcela, me quedé pensando. ¿Lo tuyo con Lizy fue personal o laboral?”, le consultó Laura Ubfal en Intrusos. “Lo acabo de decir. Yo tuve un problema personal. Yo lo hubiera querido decir. En su momento lo hubiera hecho. Me molestó y me duele. Me dolió en ese momento, ahora ya no. Punto”, respondió molesta.

Y agregó: "Yo siempre fui correcta con ella y muy amorosa. Ahora, cuando me clavó el puñal… La realidad es que sentí que me clavó el puñal y sentí que no me lo merecía. Qué querés que te diga”.

Yanina Latorre contó en LAM que “cuando Marcela Tauro contó tras bambalinas su separación, justo el mismo día en el que había fallecido su mamá, Lizy Tagliani habría llamado al reciente exnovio de Marcela. El pibe le reenvió a Marcela el chat, que no lo tengo. Me encantaría, pero no lo tengo. Y ella enloqueció. Como ya no estaban más en el mismo programa, porque ella estaba con Del Moro y Lizy no, dijo que cuando la cruzara la mataba”.