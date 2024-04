Melissa: avance del capítulo de este lunes

lunes, 8 de abril de 2024 00:00

El amor poco a poco va avanzando en Melissa, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es Yesil Vadi'nin Kizi. La trama se va poniendo intensa y apasionante con uno de sus protagonistas a punto de ser desilusionado.

En el capítulo de este lunes, Metin (Onur Dikmen) decidirá dejar el ágape organizado por Orhan (Özgür Özberk) para ir a ver a Öykü (Ece Gürer) que faltó porque no se sentía bien. Cuando se lo cuente a su hermana, ella no compartirá esa decisión y le pedirá que se quede, que no vaya detrás de ella.

Sin embargo, él no le hará caso e irá a comprar algo para llevarle a la casa y cenar con ella. "Pensé que estarías en la recepción. ¿Estás bien?", le dirá ella cuando abra la puerta de su casa y lo vea.

"Cuando Hessi dijo que te sentías algo mal, pensé que sería bueno traerte una sopa", expresará para luego ingresar a la vivienda para compartir juntos un momento en la noche. Pero todo se terminará cuando Metin vea a Sinan llegando a la casa de Öykü.

"¿Acaso él no era tu primo?", se verá sorprendido Metin pero se llevará una gran sorpresa cuando se entere que no es todo como él creía. "Soy su novio. ¿No te das cuenta? Su novio", apuntará Sinan.

Por otro lado, el músico que daría el show en la gala faltará y eso hará que entren en desesperación. "Será una humillación", le dirá la esposa a lo que él buscará una escusa: "diremos que hubo un accidente y ellos entenderán". Sin embargo ella advertirá que la respuesta de la gente no será en ese camino: "Verán que esta organización no puede ni hacer eso".

Lejos de eso, Hazim (Engin Alpates) no podrá ingresar a la caja fuerte y deberá buscar otra forma de obtener el dinero. "No queda otra. O saquemos esta mansión o terminamos en la cárcel", expresará preocupado el hombre, a lo que Besime (Ece Ercan) le dará una solución que podría salvarlos. "Las joyas. Hasra tiene un cofre con joyas", le sugerirá.