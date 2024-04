"La quiero pero es imposible": Mauro se sinceró sobre la tensa relación con Furia

• MOMENTOS GH - FURIA LE REGALA UN CORAZÓN FLECHADO A MAURO.. #GranHermano

F: Y no me contestes más

M: X q?

F: Porque ahí te deje un regalo, date vuelta y miralo

M: Wow! No se puede.. Yo la quiero un montón, pero es imposible.. Piensa cada cosa.. Mucha victimización al pedo. pic.twitter.com/QbH8m73Q6m